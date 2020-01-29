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США розширили санкції проти Росії за окупацію Криму

Середа, 29 січня 2020, 21:38
Олександр Ганов опинився під санкціями США за перевезення пасажирів з Росії в окупований нею Крим.

США включили до санкційного переліку сімох "посадовців" анексованого Росією Криму та компанію, що забезпечує залізничне сполучення між агресором та окупованим півостровом.

Джерело: Міністерство фінансів США, Голос Америки

Деталі: Санкції ввели проти 7 представників окупаційної адміністрації Криму – так званих "прем’ер-міністра", "голови законодавчих зборів", "членкині Ради Федерації РФ від Севастополя", "виконувача обов’язків очільника Севастополя" та трьох членів "Севастопольського виборчкому".

Під санкціями також опинився Олександр Ганов та його компанія "Гранд Сервіс Експрес", яка забезпечує залізничне сполучення Криму з Росією.

Власність зазначених осіб та організацій, якщо вона знаходиться у США або під контролем американських громадян, передадуть в Управління з контролю за іноземними активами.

Пряма мова міністра фінансів США Стівена Мнучина: "Скоординовані США, ЄС та Канадою, (санкції - ред.) обмежують можливості цих незаконних посадовців провадити міжнародний бізнес і підкреслює міць трансатлантичного союзу у протидії тривалій російській агресії".

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Українська правда
Теми: СШАРосіясанкціїКримокупація
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