У Фінляндії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
У Фінляндії офіційно зареєстровано перший випадок захворювання на новий коронавірус (nCoV).
Джерело: керівник департаменту безпеки охорони здоров'я, професор Міка Салмінен, передає Yle
Дослівно: "32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового різновиду коронавірусу".
Деталі: Вона звернулася в лікарню з симптомами грипу. Наразі жінка перебуває в центральній лікарні в Лапландії Рованіємі.
Передбачається, в цілому у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб, але точно відомо протягом 14 днів, зараз будуть спостерігати за станом їх здоров'я.
Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.