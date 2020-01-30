У Фінляндії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

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Четвер, 30 січня 2020, 00:40

У Фінляндії офіційно зареєстровано перший випадок захворювання на новий коронавірус (nCoV).

Джерело: керівник департаменту безпеки охорони здоров'я, професор Міка Салмінен, передає Yle

Дослівно: "32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового різновиду коронавірусу".

Деталі: Вона звернулася в лікарню з симптомами грипу. Наразі жінка перебуває в центральній лікарні в Лапландії Рованіємі.

Передбачається, в цілому у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб, але точно відомо протягом 14 днів, зараз будуть спостерігати за станом їх здоров'я.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.

Теми: коронавірус Фінляндія Китай


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