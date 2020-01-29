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В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Среда, 29 января 2020, 23:40
В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Финляндии официально зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирус (nCoV).

Источник: руководитель департамента безопасности здравоохранения, профессор Мика Салминен, передает Yle

Дословно: "32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки новой разновидности коронавируса".

Детали: Она обратилась в больницу с симптомами гриппа. Сейчас женщина находится в центральной больнице в Лапландии Рованиеми.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Темы: коронавирусФинляндияКитай
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