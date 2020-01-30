В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Финляндии официально зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирус (nCoV).

Источник: руководитель департамента безопасности здравоохранения, профессор Мика Салминен, передает Yle

Дословно: "32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки новой разновидности коронавируса".

Детали: Она обратилась в больницу с симптомами гриппа. Сейчас женщина находится в центральной больнице в Лапландии Рованиеми.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория: