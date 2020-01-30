В Китаї фіксують зменшення нових випадків захворювання на коронавірус
Китайські лікаря повідомляють про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.
Джерело: Національна комісія охорони здоров'я Китаю, передає Global Times
Деталі: Більш ніж в 10 провінціях Китаю, включаючи провінцію Хубей в Центральному Китаї, зафіксовано зниження числа нових інфікованих пацієнтів в порівнянні з попереднім днем.
28 січня в провінції Хубей було зареєстровано 840 нових випадків захворювання на коронавірус (27-го числа було зареєстровано 1291).
Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.