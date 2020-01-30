В Китаї фіксують зменшення нових випадків захворювання на коронавірус

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Четвер, 30 січня 2020, 01:50

Китайські лікаря повідомляють про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

Джерело: Національна комісія охорони здоров'я Китаю, передає Global Times

Деталі: Більш ніж в 10 провінціях Китаю, включаючи провінцію Хубей в Центральному Китаї, зафіксовано зниження числа нових інфікованих пацієнтів в порівнянні з попереднім днем.

28 січня в провінції Хубей було зареєстровано 840 нових випадків захворювання на коронавірус (27-го числа було зареєстровано 1291).

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.

Теми: коронавірус Китай


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