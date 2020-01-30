Китайські лікарі повідомляють про зменшення кількості нових хворих на коронавірус в кількох провінціях країни, включаючи ту, звідки хвороба поширилася.

Джерело: Національна комісія охорони здоров'я Китаю, передає Global Times

Деталі: Більш ніж в 10 провінціях Китаю, включаючи провінцію Хубей в Центральному Китаї, зафіксовано зниження числа нових інфікованих пацієнтів в порівнянні з попереднім днем.

28 січня в провінції Хубей було зареєстровано 840 нових випадків захворювання на коронавірус (27-го числа було зареєстровано 1291).

Коронавірус, що поширюється з китайського Уханя (провінція Хубей), у всьому світі вразив уже 7 783 людини. Кількість хворих за добу з 28 до 29 січня зросла на 1726, ще 38 людей загинуло. Загалом від початку поширення нового вірусу зафіксовано 170 смертей. Усі вони сталися в Китаї.



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