Китайские врача сообщают об уменьшении количества новых больных коронавирус.

Источник: Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает Global Times

Детали: Более чем в 10 провинциях Китая, включая провинцию Хубэй в Центральном Китае, зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем.

28 января в провинции Хубэй было зарегистрировано 840 новых случаев заболевания коронавирусом ( 27-го числа было зарегистрировано 1291 ).

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