В Китае фиксируют уменьшение новых случаев заболевания на коронавирус
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Четверг, 30 января 2020, 01:50
Китайские врача сообщают об уменьшении количества новых больных коронавирус.
Источник: Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает Global Times
Детали: Более чем в 10 провинциях Китая, включая провинцию Хубэй в Центральном Китае, зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем.
28 января в провинции Хубэй было зарегистрировано 840 новых случаев заболевания коронавирусом ( 27-го числа было зарегистрировано 1291 ).
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
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