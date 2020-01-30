Китайские врачи сообщают об уменьшении количества новых больных коронавирусом в нескольких провинциях страны, включая ту, откуда болезнь распространилась.

Источник: Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает Global Times

Детали: Более чем в 10 провинциях Китая, включая провинцию Хубэй в Центральном Китае, зафиксировано снижение числа новых инфицированных пациентов по сравнению с предыдущим днем.

28 января в провинции Хубэй было зарегистрировано 840 новых случаев заболевания коронавирусом ( 27-го числа было зарегистрировано 1291).

Коронавирус, который распространяется из китайского Уханя (провинция Хубэй), во всем мире поразил уже 7783 человека. Количество больных за сутки с 28 по 29 января выросло на 1726, еще 38 человек погибло. Всего с начала распространения нового вируса зафиксировано 170 смертей. Все они случились в Китае.

Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория: