Ikea закриває всі магазини в Китаї

Шведська компанію IKEA заявила, що тимчасово закрила всі свої магазини в Китаї через спалах коронавируса.

Джерело: Reuters

Деталі: Рішення закрити всі свої 30 магазинів послідувало за оголошенням найбільшого в світі меблевого рітейлера, що він закриває близько половини своїх магазинів і скорочує години роботи.

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