Ikea закриває всі магазини в Китаї

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Четвер, 30 січня 2020, 05:55

Шведська компанію IKEA заявила, що тимчасово закрила всі свої магазини в Китаї через спалах коронавируса.

Джерело: Reuters

Деталі: Рішення закрити всі свої 30 магазинів послідувало за оголошенням найбільшого в світі меблевого рітейлера, що він закриває близько половини своїх магазинів і скорочує години роботи.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.

Теми: коронавірус Китай


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