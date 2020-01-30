Ikea закриває всі магазини в Китаї
Шведська компанію IKEA заявила, що тимчасово закрила всі свої магазини в Китаї через спалах коронавируса.
Джерело: Reuters
Деталі: Рішення закрити всі свої 30 магазинів послідувало за оголошенням найбільшого в світі меблевого рітейлера, що він закриває близько половини своїх магазинів і скорочує години роботи.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.