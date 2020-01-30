Ikea закрывает все магазины в Китае

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Четверг, 30 января 2020, 05:55

Шведская компанию IKEA заявила, что временно закрыла все свои магазины в Китае из-за вспышки коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Решение закрыть все свои 30 магазинов последовало за объявлением крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Темы: коронавирус Китай


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