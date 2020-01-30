Ikea закрывает все магазины в Китае
Четверг, 30 января 2020, 04:55
Шведская компанию IKEA заявила, что временно закрыла все свои магазины в Китае из-за вспышки коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Решение закрыть все свои 30 магазинов последовало за объявлением крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.