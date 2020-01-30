У Києві накрили "ботоферму", організовану росіянами й переселенцями

Співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "ботоферми", організованої громадянами Росії та переселенцями з окупованих територій Донецької та Луганської областей

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів.

Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців.

Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

"Ботоферму" також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів".

Деталі: Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

Під час обшуку за місцем розташування "ботоферми" в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2000 SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України.

Також вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували "провокативні коментарі" під публікаціями українських політичних діячів.

Особи організаторів встановлені.

Наразі тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності.