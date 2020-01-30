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В Киеве накрыли "ботоферму", организованную россиянами и переселенцами

Четверг, 30 января 2020, 07:49
В Киеве накрыли ботоферму, организованную россиянами и переселенцами
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", организованной гражданами России и переселенцами с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Источник: сайт СБУ

Дословно: "По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.

Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.

Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам путем распространения недостоверной информации об экономической и социальной ситуации в Украине.

"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов".

Детали: Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобным.

Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины.

Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали "провокационные комментарии" под публикациями украинских политических деятелей.

Личности организаторов установлены.

Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.

 
 
 
 
 

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Темы: соцсетипровокацииКиевСБУ
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