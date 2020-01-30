Авто журналистки "Радио Свобода" сожгли во Львове

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Четверг, 30 января 2020, 09:16
radiosvoboda.org

В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Источник: "Радио Свобода", "Интерфакс-Украина"

Детали: Инцидент произошел в промежутке c полуночи до 00:10 на улице Кубийовича. Никто не пострадал, но автомобиль уничтожен.

По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.

Рядом с подожженным автомобилем находились машины, но огонь на них не перевернулся. Пожарные его погасили.

Журналист обратилась с заявлением в полицию. Продолжаются следственные действия и полиция изучает различные версии поджога.

Галина Терещук отвергает бытовые версии, которые могли бы стать основанием для преступления. Угроз она в последнее время не получала.

Соседи, которые видели, как молодой человек положил под "дворники" ее машины два пакета, говорят что спрашивали его, что он собирается делать, и тот сказал "поджечь вот эту машину", что тут же и сделал.

Прямая речь Галины Терещук: "Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела.

...Что это – не понравился какой-то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ".

Справка: Терещук работает корреспондентом "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

Темы: СМИ Львов криминал


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