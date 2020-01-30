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Голова ОБСЄ обговорив із генсеком НАТО посилення спостережної місії на Донбасі

Четвер, 30 січня 2020, 08:38

Прем'єр-міністр Албанії і діючий голова ОБСЄ Еді Рама обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом посилення місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це він заявив на їх спільній прес-конференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське державне агентство АТА.

"Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною проблемою безпеки в Європі, і тому президентство Албанії поставило її пріоритетом в своєму порядку денному", - заявив Рама.

Рама сказав, що "зробить все від нас залежне, щоб підтримати зусилля з мирного врегулювання, забезпечення виконання Мінських угод на підтримку зусиль Тристоронньої контактної групи".

"Саме тут вступають в гру виняткова роль і важливість присутності наглядової місії в Україні як ключового інструменту для зниження напруженості і просування до мирного вирішення. Країни-члени НАТО зробили основний внесок в місію з точки зору як фінансування, так і людських ресурсів. По обидва боки лінії перебувають понад 4 мільйони осіб, які отримали користь від роботи Спеціальної моніторингової місії, яка контролювала і сприяла припиненню вогню у 2019 році", - сказав Рама.

Глава ОБСЄ сподівається, що держави-члени НАТО і далі будуть надавати підтримку, в тому числі технічну, для моніторингу зон конфліктів, особливо в нічний час, коли особливо багато випадків порушень припинення вогню

Теми: ДонбасОБСЄ
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