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Глава ОБСЕ обсудил с генсеком НАТО усиления наблюдательной миссии на Донбассе

Четверг, 30 января 2020, 08:38

Премьер-министр Албании и действующий председатель ОБСЕ Эди Рама обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом усиление миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он заявил на их совместной пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское государственное агентство АТА.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной проблемой безопасности в Европе, и поэтому президентство Албании поставило его в качестве приоритета в своей повестке дня", - заявил Рама.

Рама сказал, что "мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать усилия по мирному урегулированию, обеспечению выполнения Минских соглашений в поддержку усилий Трехсторонней контактной группы".

"Именно здесь вступают в игру исключительная роль и важность присутствия наблюдательной миссии в Украине как ключевого инструмента для снижения напряженности и продвижения к мирному решению. Страны-члены НАТО внесли основной вклад в миссию с точки зрения как финансирования, так и человеческих ресурсов. По обе стороны линии находятся более 4 миллионов человек, которые получили пользу от работы Специальной мониторинговой миссии, которая контролировала и способствовала прекращению огня в 2019 году", - сказал Рама.

Глава ОБСЕ надеется, что государства-члены НАТО и дальше будут предоставлять поддержку, в том числе техническую, для мониторинга зон конфликтов, особенно в ночное время, когда особенно много случаев нарушений прекращения огня.

Темы: ДонбассОБСЕ
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