Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму

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Четвер, 30 січня 2020, 10:10

Канада розширила санкції проти Росії у зв'язку з проведенням нелегітимних виборів в анексованому Криму.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter, "Європейська правда"

Пряма мова: "Канада вводить санкції щодо шести осіб, причетних до нелегітимних виборів, що відбулися в окупованому Росією Криму. Канада незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України".

Деталі: До списку санкцій потрапили шість осіб причетних до проведення незаконних виборів в анексованому Криму.

Цьому передувало: ЄС розширив список санкцій проти РФ, додавши в нього сім осіб, а США додали до свого списку вісім осіб і одну компанію.

Теми: санкції Канада Росія


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