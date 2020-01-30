Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

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Четверг, 30 января 2020, 10:10

Канада расширила санкции против России в связи с проведением нелегитимных выборов в аннексированном Крыму.

Источник:  министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампан в Twitter, "Европейская правда"

Прямая речь: "Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал министр .

Детали: В санкционный список попали 6 человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Этому предшествовало: ЕС расширил санкционный список против РФ, добавив в него семь человек, а США добавили в свой список восемь человек и одну компанию.

Темы: санкции Канада Росcия


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