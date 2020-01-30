Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Канада расширила санкции против России в связи с проведением нелегитимных выборов в аннексированном Крыму.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампан в Twitter, "Европейская правда"

Прямая речь: "Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал министр .

Canada is imposing sanctions on six individuals involved in the illegitimate elections held in Russian-occupied Crimea. Canada’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering. @VPrystaiko pic.twitter.com/1U06vJe9GS — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 29, 2020

Детали: В санкционный список попали 6 человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Этому предшествовало: ЕС расширил санкционный список против РФ, добавив в него семь человек, а США добавили в свой список восемь человек и одну компанию.