Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Четверг, 30 января 2020, 09:10
Канада расширила санкции против России за выборы в Крыму

Канада расширила санкции против России в связи с проведением нелегитимных выборов в аннексированном Крыму.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампан в Twitter, "Европейская правда"

Прямая речь: "Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал министр .

Детали: В санкционный список попали 6 человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Этому предшествовало: ЕС расширил санкционный список против РФ, добавив в него семь человек, а США добавили в свой список восемь человек и одну компанию.

Темы: санкцииКанадаРосcияКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
санкции
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: