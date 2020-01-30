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Одеський аеропорт закупив шатл-басів вдвічі дорожче: цим зайнялась поліція

Четвер, 30 січня 2020, 10:10

Правоохоронці розслідують привласнення та розтрату бюджетних коштів під час закупівлі комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Одеса" спеціальної техніки у TOB "Зар Ейр Системс" та ТОВ "Спецтехніка +" на суму 128,13 млн грн.

Джерело: ухвали Малиновського райсуду Одеси від 11 січня, "Наші гроші"

Дослівно: "За даними слідства, у 2018-2019 рр. КП "Міжнародний аеропорт Одеса"  провів вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.

В результаті, аеропорт уклав три угоди з "Зар Ейр Системс" про закупівлю:

  • транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18 за 7,60 млн грн.;
  • обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11 за 3,09 млн грн.;
  • трьох перонних пасажирських автобусів ТАМ VIVAIR 104WL за 55,45 млн грн.

Крім того, КП "Міжнародний аеропорт Одеса" замовив ТОВ "Спецтехніка +":

  • дорожній вібраційний каток BOM AG BW 138 АС-5 за 1,99 млн грн.;
  • 4 трактора LOVOL FT 454 із навісним приладдям (щітка ОУ – 10.000-25, відвал ТФ 450.01) за 2,39 млн грн.;
  • комбіновану дорожню машину МКД-5316-01.08.11 на шасі MA3-5316 за 3,60 млн грн.;
  • перонний пасажирський автобус ТАМ VIVAIR 104WL за 19,08 млн грн.
  • автомобіль для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЕС- AP-PB-SO за 34,93 млн грн".

Деталі: Слідчі встановили, що "Зар Ейр Системс" та "Спецтехніка +" придбали та поставили спеціальну техніку КП "Міжнародний аеропорт Одеса" за цінами, які в 2 рази і більше перевищують реальну вартість товару.

Правоохоронці вважають, що до привласнення та розтрата грошових коштів місцевого бюджету має безпосереднє відношення КП "Міжнародний аеропорт Одеса".

Київська "Зар Ейр Системс" належить Валерію Зарембо. Раніше співзасновниками були Ігор Костюк та Олександр Жовклий.

Харківську фірму "Спецтехніка+" записано на Станіслава Стецова, відомого як менеджер відділу продажів групи "Спецтехніка".

З 2017 року КП "Міжнародний аеропорт Одеса" очолює Ольга Макогонюк.

"Українська правда" в Threads

Теми: аеропортОдесаполіція
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