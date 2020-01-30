Одесский аэропорт закупил шаттл-басов вдвое дороже: этим занялась полиция

Правоохранители расследуют присвоение и растрату бюджетных средств при закупке коммунальным предприятием "Международный аэропорт Одесса" специальной техники в TOB "Зар Эйр Системс" и ООО "Спецтехника +" на сумму 128,13 млн грн.

Источник: постановления Малиновского райсуда Одессы от 11 января, "Наші гроші"

Дословно: "По данным следствия, в 2018-2019 гг. КП "Международный аэропорт Одесса" провел восемь тендеров на закупку специальной техники.

В результате, аэропорт заключил три соглашения с "Зар Эйр Системс" о закупке:

транспортного средства для буксировки воздушных судов ТМХ-150-18 за 7,6 млн грн;

весоизмерительного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе Skiddometer BV 11 за 3,09 млн грн;

трех перронных пассажирских автобусов ТАМ VIVAIR 104WL за 55,45 млн грн.

Кроме того, КП "Международный аэропорт Одесса" заказал ООО "Спецтехника +":

дорожный вибрационный каток BOM AG BW 138 АС-5 за 1,99 млн грн;

4 трактора LOVOL FT 454 с навесным принадлежностями (щетка ОУ - 10.000-25, отвал ТФ 450.01) за 2,39 млн грн;

комбинированную дорожную машину МКД-5316-01.08.11 на шасси MA3-5316 за 3,6 млн грн;

перронный пассажирский автобус ТАМ VIVAIR 104WL за 19,08 млн грн.

автомобиль для обработки воздушных судов противогололедной жидкостью GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЕС-AP-PB-SO за 34,93 млн грн".

Детали: Следователи установили, что "Зар Эйр Системс" и "Спецтехника +" приобрели и поставили спецтехнику в одесский аэропорт по ценам, которые в 2 раза и более превышают реальную стоимость товара.

Правоохранители считают, что к присвоение и растрате денежных средств местного бюджета имеет отношение КП "Международный аэропорт Одесса".

Киевская "Зар Эйр Системс" принадлежит Валерию Зарембо. Ранее соучредителями были Игорь Костюк и Александр Жовклый.

Харьковскую фирму "Спецтехника +" записано на Станислава Стецова, известного как менеджер отдела продаж группы "Спецтехника".

С 2017 года КП "Международный аэропорт Одесса" возглавляет Ольга Макогонюк.