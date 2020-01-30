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В Києві з’явились проросійські білборди, КМДА їх прибрала

Четвер, 30 січня 2020, 10:12
В Києві з’явились проросійські білборди, КМДА їх прибрала

Вночі на вулицях Києва незаконним способом було розміщено 9 плакатів із провокативним змістом: "Росія – наш головний стратегічний партнер". Комунальники їх демонтували.

Джерело: пресслужба КМДА, пресслужба МВС

Деталі: Як повідомили у поліції, вночі на 30 січня в декількох районах Києва з’явилися антиукраїнські плакати із закликами до співпраці з країною-агресором.

На білбордах був зображений засновник будівельної компанії Holly Industrial Олег Катющенко і напис "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою.

Поліція повідомила про провокативні білборди КМДА. Цієї ж ночі комунальники їх прибрали.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом.

Він зазначив, що було прибрано 9 незаконних наклейок з 5 білбордів та наголосив, що комунальні служби контролюють ситуацію в місті.

КП "Київреклама" інспектує вулиці і перевіряє рекламні засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту.

Асоціація операторів зовнішньої реклами заявила, що скандальний сюжет було розміщено без відома і погодження власників рекламних конструкцій.

Там наголосили, що "сюжет сепаратистського характеру ніколи б не пройшов погодження власників рекламних конструкцій".

За інформацією в ЗМІ, компанія Holly Industrial, засновником якої є зображений на провокативних білбордах Олег Катющенко, займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель.

Його дружиною є Інна Катющенко, вона директор компанії  Edipresse Media, яка займається виробництвом жіночих журналів "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" тощо.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що стосовно її чоловіка було розміщено білборди з провокативним змістом, але вони не знають, хто і чому це зробив.

Поліція з’ясовує обставини появи цієї зовнішньої реклами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпровокаціїреклама
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