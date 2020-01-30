В Киеве появились пророссийские билборды, КГГА их убрала

1986 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 11:12

Ночью на улицах Киева незаконным способом были размещены 9 плакатов с провокационным содержанием: "Россия – наш главный стратегический партнер". Коммунальщики их демонтировали.

Источник: пресс-служба КГГА, пресс-служба МВД

Детали: Как сообщили в полиции, в ночь на 30 января в нескольких районах Киева появились антиукраинские плакаты с призывами к сотрудничеству со страной-агрессором.

На билбордах был изображен основатель строительной компании Holly Industrial Олег Катющенко и надпись "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке.

Полиция сообщила о провокационных билбордах КГГА. Этой же ночью коммунальщики их убрали.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом.

Он сообщил, что было убрано 9 незаконных наклеек с 5 билбордов и отметил, что коммунальные службы контролируют ситуацию в городе.

КП "Киевреклама" проверяет улицы и проверяет рекламные средства на возможное наличие рекламы провокационного содержания.

По информации в СМИ, компания Holly Industrial, основателем которой является изображенный на провокационных билбордах Олег Катющенко, занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий.

Его женой является Инна Катющенко, она директор компании Edipresse Media, которая занимается производством женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и другие.

На своей странице в Facebook она написала, что в отношении ее мужа были размещены билборды с провокационным содержанием, но они не знают, кто и почему это сделал.

Полиция выясняет обстоятельства появления этой наружной рекламы.

Темы: Киев провокации реклама


powered by lun.ua
Материалы по теме
Борьба за Киев: Людей помощника президента назначили в КГГА Кличко 30 января 2020, 10:53
"Укравтодор" построит новые развязки под Киевом 30 января 2020, 10:15
В "Слуге народа" имеют еще одного потенциального кандидата в мэры Киева 30 января 2020, 09:58
Все новости
Главные новости
В "Слуге народа" имеют еще одного потенциального кандидата в мэры Киева
Авто журналистки "Радио Свобода" сожгли во Львове
В Китае фиксируют уменьшение новых случаев заболевания на коронавирус
Стало известно, сколько украинцев находится в провинции Хубэй и городе Ухань
Все новости
здоровье

Почему болит колено, и как себе помочь

здоровье

Я все время устаю. Что это?

ТаблоID

Каким был звезда баскетбола Коби Брайант

Поиск по сайту
Архив
Весь архів