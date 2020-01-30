В Киеве появились пророссийские билборды, КГГА их убрала

Ночью на улицах Киева незаконным способом были размещены 9 плакатов с провокационным содержанием: "Россия – наш главный стратегический партнер". Коммунальщики их демонтировали.

Источник: пресс-служба КГГА, пресс-служба МВД

Детали: Как сообщили в полиции, в ночь на 30 января в нескольких районах Киева появились антиукраинские плакаты с призывами к сотрудничеству со страной-агрессором.

На билбордах был изображен основатель строительной компании Holly Industrial Олег Катющенко и надпись "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке.

Полиция сообщила о провокационных билбордах КГГА. Этой же ночью коммунальщики их убрали.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом.

Он сообщил, что было убрано 9 незаконных наклеек с 5 билбордов и отметил, что коммунальные службы контролируют ситуацию в городе.

КП "Киевреклама" проверяет улицы и проверяет рекламные средства на возможное наличие рекламы провокационного содержания.

Ассоциация операторов наружной рекламы заявила, что скандальный сюжет был размещен без ведома и согласования владельцев рекламных конструкций.

Там отметили, что "сюжет сепаратистского характера никогда не прошел бы согласование владельцев рекламных конструкций".

По информации в СМИ, компания Holly Industrial, основателем которой является изображенный на провокационных билбордах Олег Катющенко, занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий.

Его женой является Инна Катющенко, она директор компании Edipresse Media, которая занимается производством женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и другие.

На своей странице в Facebook она написала, что в отношении ее мужа были размещены билборды с провокационным содержанием, но они не знают, кто и почему это сделал.

Полиция выясняет обстоятельства появления этой наружной рекламы.