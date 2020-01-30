Главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов

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Четверг, 30 января 2020, 11:20

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали 5 миллионов долларов председателю Фонда госимущества Украины.

Источник: НАБУ

Детали: Подозреваемых задержали 29 января "с поличным" при передаче транша в размере 50 000 долларов.

Решается вопрос сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.

По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей.

 

Отмечается, что указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины.

Указано, что расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

Напомним: Фонд государственного имущества с 19 сентября 2019-го возглавляет Дмитрий Сенниченко.

Украинская правда
Темы: НАБУ


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