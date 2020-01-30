Главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов

По заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

Источник: НАБУ

Детали: Подозреваемых задержали 29 января "с поличным" при передаче транша в размере 50 000 долларов.

Решается вопрос сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.

По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Отмечается, что указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины.

Указано, что расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

Напомним: Дмитрий Сенниченко возглавляет фонд государственного имущества с 19 сентября 2019-го.