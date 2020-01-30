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Січень в Україні завершується парадом атмосферних фронтів

Четвер, 30 січня 2020, 11:00
Січень в Україні завершується парадом атмосферних фронтів

Останній день січня відзначиться мінливою погодою з мокрим снігом і дощами на переважній території України, лютий почнеться потеплінням.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Січень завершується в Україні парадом атмосферних фронтів. Завтра один такий зумовить мокрий сніг та дощі у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині. До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини. Все, що не потрапляє у цей список – без істотних опадів".

 

Деталі: Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний.

Температура повітря протягом дня +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів.

У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів.

За словами Діденко, 1-2 лютого в Україні, переважатиме так звана "сира" погода, але потепліє, на Заході, наприклад, до +7+10 градусів, на Півдні до +12 градусів.

А на наступному тижні знову дещо похолодає.

Пряма мова: "Градусні гойдалки триватимуть і в лютому, проте серйозні морози малоймовірні. Цьогорічна зима тримає фасон".

Українська правда

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Теми: погода
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