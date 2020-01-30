Январь в Украине завершается парадом атмосферных фронтов

Последний день января отметится переменчивой погодой с мокрым снегом и дождями на большей территории Украины, февраль начнется потеплением.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Январь завершается в Украине парадом атмосферных фронтов. Завтра один такой обусловит мокрый снег и дожди в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях. К вечеру осадки дойдут до Одесской области, Кропивницкого с районами и на Черкасщину. Все, что не попадает в этот список - без существенных осадков".

Детали: Ветер будет юго-западный, порывистый, сильный.

Температура воздуха в течение дня +1 +5 градусов, на юге +4 +9 градусов.

В Киеве 31-го января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов.

По словам Диденко, 1-2 февраля в Украине будет преобладать так называемая "сырая" погода, но потеплеет, на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов.

А на следующей неделе снова немного похолодает.

Прямая речь: "Градусные качели продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны. Нынешняя зима держит фасон".