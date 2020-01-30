СБУ заявляє, що допомогла попередити подвійне вбивство у Грузії

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Четвер, 30 січня 2020, 12:22

Служба безпеки України заявляє про затримання у Харкові чоловіка, залученого в організацію замовного вбивства двох представників грузинських кримінальних кіл.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України у ході багатоходової спільної спецоперації зі Службою державної безпеки Грузії попередила подвійне замовне вбивство на території закавказької країни.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби за участі грузинських колег встановили, що організаторами злочину є троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань, які планували "усунути" двох своїх грузинських конкурентів.

Через українського спільника замовники підшукали "кілера", який погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів США.

Вбивці було передано інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі та організовано зустріч з грузинськими фігурантами справи.

На території Грузії під час контрольованих правоохоронцями зустрічей один із організаторів замовлення передав "кілеру" 4 тисячі доларів США авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину".

Деталі: Після процесуального документування дій зловмисників, правоохоронці затримали у Харкові представника вітчизняних кримінальних кіл, задіяного в організації замовного вбивства (згідно зі ст. 208 КПК України).

 
 

Одночасно Служба державної безпеки Грузії спільно з іншими правоохоронними органами країни затримала двох місцевих мешканців – організаторів замовлення, а також провела низку обшуків за місцем проживання фігурантів провадження.

Українцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України. Шевченківський райсуд Києва обрав громадянину України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.

 
 

Викриття злочинної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора спільно із слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Теми: СБУ кримінал


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