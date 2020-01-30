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СБУ заявляет, что помогла предупредить двойное убийство в Грузии

Четверг, 30 января 2020, 11:22
СБУ заявляет, что помогла предупредить двойное убийство в Грузии

Служба безопасности Украины заявляет о задержании в Харькове мужчины, вовлеченного в организацию заказного убийства двух представителей грузинских криминальных кругов.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины в ходе многоходовой совместной спецоперации по Службой государственной безопасности Грузии предупредила двойное заказное убийство на территории закавказской страны.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали "устранить" двух своих грузинских конкурентов.

Через украинского сообщника заказчики подыскали "киллера", который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США.

Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплачен перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела.

На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказ передал "киллеру" 4 тысячи долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления".

Детали: После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства (согласно ст. 208 УПК Украины).

 
 

Одновременно Служба государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны задержала двух местных жителей – организаторов заказа, а также провела ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.

Украинцу сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

 
 

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ.

Темы: СБУкриминал
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