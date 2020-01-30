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Украина передала список на обмен на заседании ТКГ – Ермак

Четверг, 30 января 2020, 11:38
Украина передала список на обмен на заседании ТКГ – Ермак

Украинская сторона 29 января передала Трёхсторонней контактной группе новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и ОРДЛО.  

Источник: помощник президента Андрей Ермак в комментарии журналистам

Прямая речь: "Вчера список был передан на заседании Трёхсторонней контактной группы".

Детали: По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Что было раньше: 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.
  • 29 декабря 2019 года в рамках обмена с группировками "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия, из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал оккупантам Донбасса 124 человека.
  • 31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они, в частности, договорились о согласовании списков для освобождения преследуемых Россией крымчан, а также россиян, содержащихся под стражей в Украине.
  • Сообщалось, что новый обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.
  • По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии Лутковской, на территории ОРДЛО незаконно удерживают еще порядка 300 человек: в отношении 101 человека у Киева есть подтверждающие документы, а в отношении примерно 200 человек – только информация от родственников.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпленныеРосcия
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