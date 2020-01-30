Украина передала список на обмен на заседании ТКГ – Ермак

Украинская сторона 29 января передала Трёхсторонней контактной группе новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и ОРДЛО.

Источник: помощник президента Андрей Ермак в комментарии журналистам

Прямая речь: "Вчера список был передан на заседании Трёхсторонней контактной группы".

Детали: По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Что было раньше: 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

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