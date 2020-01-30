Американська телезірка поширила фейк про "російський" гопак, українці обурились

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Четвер, 30 січня 2020, 14:12

Телеведуча популярного американського шоу The Ellenshow Еллен Дедженерес поширила відео, на якому Ансамбль танцю України імені Павла Вірського названо російським. На це відреагували посольство України в США та користувачі соцмереж.

Джерело: Instagram Еллен Дедженерес, facebook посольства України в США

Деталі: Дедженерес зробила в Instagram репост відео з російської сторінки Lookatthisrussian ("Подивіться на цих росіян"). На ньому учасники Ансамблю танцю України імені Павла Вірського готуються до концерту.

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#repost @lookatthisrussian ・・・

A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on Jan 28, 2020 at 7:48pm PST

У коментарях під репостом Дедженерес з’явилося безліч коментарів невдоволених користувачів, які вказують телеведучій, що на відео не російський, а український колектив, який виконує український  гопак.

Із нагадуванням про те, що на відео зафіксовані саме українці, до Дедженерес звернулось і посольство України в США.

Пряма мова: "Шановна Еллен, українці - великі шанувальники шоу Еллен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем "Гопак", який є українським, а не російським. І будьмо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії"

Теми: культура США соцмережі


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