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Американська телезірка поширила фейк про "російський" гопак, українці обурились

Четвер, 30 січня 2020, 13:12
Американська телезірка поширила фейк про російський гопак, українці обурились

Телеведуча популярного американського шоу The Ellenshow Еллен Дедженерес поширила відео, на якому Ансамбль танцю України імені Павла Вірського названо російським. На це відреагували посольство України в США та користувачі соцмереж.

Джерело: Instagram Еллен Дедженерес, facebook посольства України в США

Деталі: Дедженерес зробила в Instagram репост відео з російської сторінки Lookatthisrussian ("Подивіться на цих росіян"). На ньому учасники Ансамблю танцю України імені Павла Вірського готуються до концерту.

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#repost @lookatthisrussian ・・・

A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on Jan 28, 2020 at 7:48pm PST

У коментарях під репостом Дедженерес з’явилося безліч коментарів невдоволених користувачів, які вказують телеведучій, що на відео не російський, а український колектив, який виконує український  гопак.

Із нагадуванням про те, що на відео зафіксовані саме українці, до Дедженерес звернулось і посольство України в США.

Пряма мова: "Шановна Еллен, українці - великі шанувальники шоу Еллен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем "Гопак", який є українським, а не російським. І будьмо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії"

"Українська правда" у Threads

Теми: культураСШАсоцмережі
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