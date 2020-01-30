Американская телезвезда репостнула фейк о "русском" гопаке, украинцы возмутились

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Четверг, 30 января 2020, 14:12

Телеведущая популярного американского шоу The Ellenshow Эллен Дедженерес репостнула видео, на котором Ансамбль танца Украины имени Павла Вирского назван "русским". На это отреагировали посольство Украины в США и пользователи соцсетей.

Источник: Instagram Эллен ДеДженерес, facebook посольства Украины в США

Детали: Дедженерес сделала в Instagram репост видео с российской страницы Lookatthisrussian ("Посмотрите на этих русских"). На нем участники ансамбля танца Украины имени Павла Вирского готовятся к концерту.

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#repost @lookatthisrussian ・・・

A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on Jan 28, 2020 at 7:48pm PST

В комментариях под репостом Дедженерес появилось множество комментариев недовольных пользователей, которые указывают телеведущей, что на видео не российский, а украинский коллектив, который исполняет украинский гопак.

С напоминанием о том, что на видео зафиксированы именно украинцы, к Дедженерес обратилось и посольство Украины в США.

Прямая речь: "Уважаемая Эллен, украинцы - большие поклонники шоу Эллен Дедженерес. К вашему сведению, видео, которое вы опубликовали в Instagram, на самом деле является известным танцем "Гопак", который является украинским, а не русским. И будем честными, россияне никогда так не станцуют. Наш украинский ансамбль танца Вирского (Национальный ансамбль танца Украины им.П.Вирского), который есть на этом видео, может доказать это в вашей студии".

Темы: культура США соцсети


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