ЄСПЛ завалили новими скаргами на Україну щодо війни на Донбасі

Протягом 2019 року до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) надійшло майже 1300 нових скарг щодо наслідків російської агресії на Сході України, у той час як проти Росії все частіше скаржаться щодо Криму.

Про це повідомила пресслужба ЄСПЛ в ексклюзивному коментарі "Європейській правді".

Раніше повідомлялося, що за минулий рік у реєстрі Суду суттєво збільшилася кількість скарг на Україну – з 7250 до 8850, через що відсоток "українських" справ серед усіх скарг до ЄСПЛ зріс до 14,8 % (рік тому – 12,9%).

Як повідомили у Європейському суді з прав людини, левову частку його зростання забезпечили скарги від людей що постраждали внаслідок українсько-російського конфлікту: "Майже 1300 нових скарг (проти України) стосуються подій на Донбасі та в Криму". Практично все це зростання становлять скарги щодо Донбасу, оскільки стосовно Криму в суді зареєстровані лише поодинокі скарги.

Примітно, що переважна більшість заявників, що оскаржують події на Донбасі, подають до Страсбурга скарги на Україну – хоча практика суду свідчить, що у справах стосовно подій на непідконтрольних уряду територіях ЄСПЛ зазвичай визнає вину держави, яка, через залежну від неї адміністрацію, здійснює фактичний контроль на цій території. Так, під час розгляду скарг на порушення прав людини у Придністров’ї ЄСПЛ зазвичай відкидає скарги проти Молдови, натомість скарги проти Росії мають шанс на те, щоб бути задоволеними.

За даними секретаріату Суду, зараз на розгляді у Страсбурзі перебувають "приблизно 5590 скарг стосовно Донбасу". У 4500 з них відповідачем зазначена Україна, лише в 40 скаргах – Росія. Ще близько 1050 скарг подані одночасно проти України та Росії.

Серед кримських скарг розподіл протилежний: із близько 900 скарг у реєстрі лише 10 подано проти України, 770 – проти Росії, ще 120 – проти обох держав.

Раніше повідомлялося, що Україна перебуває на третьому місці за скаргами на неї у ЄСПЛ.