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ЕСПЧ завалили новыми жалобами на Украину из-за войны на Донбассе

Четверг, 30 января 2020, 13:40

В течение 2019 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило почти 1300 новых жалоб в связи с последствиями российской агрессии на Востоке Украины, в то время как на Россию все чаще жалуются по Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ в эксклюзивном комментарии "Европейской правде".

Ранее сообщалось, что за прошлый год в реестре Суда существенно увеличилось количество жалоб на Украину - с 7250 до 8850, из-за чего процент "украинских" дел среди всех жалоб в ЕСПЧ вырос до 14,8% (год назад - 12,9%).

Как сообщили в Европейском суде по правам человека, львиную долю его роста обеспечили жалобы от людей, пострадавших в результате российско-украинского конфликта: "Почти 1300 новых жалоб (против Украины) касаются событий на Донбассе и в Крыму". Практически весь этот рост составляют жалобы в связи с Донбассом, поскольку по Крыму в суде зарегистрированы лишь единичные жалобы.

Примечательно, что подавляющее большинство заявителей, оспаривающих события на Донбассе, подают в Страсбург жалобы на Украину - хотя практика суда свидетельствует, что по делам о событиях на неподконтрольных правительству территориях ЕСПЧ обычно признает вину государства, которое через зависимую от него администрацию осуществляет фактический контроль на этой территории. Так, при рассмотрении жалоб на нарушения прав человека в Приднестровье ЕСПЧ обычно отвергает жалобы против Молдовы, зато жалобы против России имеют шанс на удовлетворение.

По данным секретариата Суда, сейчас на рассмотрении в Страсбурге находятся "примерно 5590 жалоб, касающихся Донбасса". В 4500 из них ответчиком указана Украина, только в 40 жалобах - Россия. Еще около 1050 жалоб поданы одновременно против Украины и России.

По крымским жалобам распределение противоположное: из примерно 900 жалоб в реестре только 10 подано против Украины, 770 - против России, еще 120 - против обоих государств.

Ранее сообщалось, что Украина находится на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ.

Темы: права человекаЕвропаДонбасс
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