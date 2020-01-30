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Євросоюз офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії

Четвер, 30 січня 2020, 14:19

Рада ЄС у четвер за письмовою процедурою схвалила угоду про Brexit – тим самим ЄС офіційно завершив процес ратифікації документа за день до виходу Британії з блоку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рішення Рада ухвалила після того, як напередодні угоду абсолютною більшістю голосів схвалив Європарламент. 24 січня документ в Брюсселі підписало керівництво ЄС.  

"Угода про вихід набуде чинності після виходу Великої Британії з ЄС 31 січня 2020 року опівночі за Центральноєвропейським часом. З цього часу Велика Британія більше не буде державою-членом ЄС і вважатиметься третьою країною", - сказано у повідомленні.

Угода передбачає впорядкований вихід Британії з блоку. Вона охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії і Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена ​​в інституціях Євросоюзу.

Перехідний період може бути продовжений всього один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією почнуться після того, як країна вийде з ЄС.  

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitЄСВелика Британія
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