Евросоюз официально завершил ратификацию соглашения о выходе Британии

Совет ЕС в четверг по письменной процедуре одобрил соглашение о Brexit - тем самым ЕС официально завершил процесс ратификации документа за день до выхода Британии из блока.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Решение Рада приняла после того, как накануне соглашение абсолютным большинством голосов одобрил Европарламент. 24 января документ в Брюсселе подписало руководство ЕС.

"Соглашение о выходе вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по Центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной", - сказано в сообщении.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Британии из блока. Оно охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.