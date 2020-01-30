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Перестрілка і вибух: у Харкові ввели поліцейську операцію "Сирена"

Четвер, 30 січня 2020, 14:25
Перестрілка і вибух: у Харкові ввели поліцейську операцію Сирена

У Харкові через перестрілку і вибух введено поліцейську операцію "Сирена".

Джерело: поліція Харківської області, місцеве видання NewsRoom

Дослівно: "30 січня о 13:30 від оператора "102" до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли та вибух".

Деталі: Очевидці розповіли, що з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитись постраждалий. Поліція проводить огляд місця події та шукає автівку.

По місту та області введена поліцейська операція "Сирена". Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух чули біля обласного Будинку дитини №2. На місці події бачили 15 осіб.

Пізніше поліція повідомила, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати та зброї травматичного типу. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 

 
 

Українська правда

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Теми: Харківкримінал
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