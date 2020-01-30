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Перестрелка и взрыв: в Харькове ввели полицейскую операцию "Сирена"

Четверг, 30 января 2020, 14:25
Перестрелка и взрыв: в Харькове ввели полицейскую операцию Сирена

В Харькове из-за перестрелки и взрыва введена полицейская операция "Сирена".

Источник: полиция Харьковской области, местное издание NewsRoom

Дословно: "30 января в 13:30 от оператора "102" в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв".

Детали: Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший. Полиция проводит осмотр места происшествия и ищет машину.

По городу и области введена полицейская операция "Сирена". Местные СМИ сообщают, что взрыв слышали у областного Дома ребенка №2. На месте происшествия видели 15 человек.

Позже полиция сообщила, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предполагает от 3 к 7 годам лишения свободы.

 
 

Украинская правда
Темы: Харьковкриминал
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