У відповідь на дії Росії США озброїли підводний човен новою ядерною ракетою

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Четвер, 30 січня 2020, 15:44

ВМС США взяли на озброєння боєголовку з ядерним зарядом низької потужності W76-2 Trident. Таку ракету було розміщено на підводному човні USS Tennessee

Джерело: Голос Америки з посиланням на Федерацію американських науковців

Деталі: Федерація американських науковців на основі інформації від джерел в американському уряді повідомила, що ВМС США ввели у використання боєголовки з ядерним зарядом низької потужності W76-2 Trident. Ракету з таким зарядом було розміщено на підводному човні USS Tennessee, що виконував завдання патрулювання в Атлантичному океані наприкінці 2019 року

Вперше про боєголовку було повідомлено в урядовому звіті про ядерну боєготовність США 2018 року, де йшлось, що вона "допоможе протистояти будь-яким хибним уявленням про наявність слабкостей США в регіоні". В цьому описі мається на увазі протистояння Росії в сфері тактичної ядерної зброї, вважають американські науковці.

Звіт про ядерну боєготовність обґрунтував використання W76-2 в якості відповіді на те, що Росія, за повідомленнями, зменшила поріг першого застосування власної тактичної ядерної зброї в обмежених регіональних конфліктах, у випадку, якщо вона програватиме війну звичайною зброєю, зауважують науковці.

Ганс Крістенсен, директор ядерного проекту Федерації американських науковців заявив у коментарі для ЗМІ, що вчені отримали інформацію про розміщення нових боєголовок з розмов із поінформованими посадовцями США.

Пентагон відповів виданню NPR, що не коментує такі питання.

Теми: ядерна зброя США Росія


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