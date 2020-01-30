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В ответ на действия России США вооружили подводную лодку новой ядерной ракетой

Четверг, 30 января 2020, 14:44
В ответ на действия России США вооружили подводную лодку новой ядерной ракетой

ВМС США приняли на вооружение боеголовку с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident. Такая ракета была размещена на подводной лодке USS Tennessee

Источник: Голос Америки со ссылкой на Федерацию американских ученых

Детали: Федерация американских ученых на основе информации от источников в американском правительстве сообщила, что ВМС США ввели в использование боеголовки с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident. Ракета с таким зарядом была размещена на подводной лодке USS Tennessee, выполнявшей задачи по патрулированию в Атлантическом океане в конце 2019 года.

Впервые о боеголовке сообщалось  в правительственном отчете о ядерной боеготовности США 2018 года, где говорилось, что она "поможет противостоять любым ложным представлениям о наличии слабостей США в регионе". В этом описании имеется в виду противостояние России в сфере тактического ядерного оружия, считают американские ученые.

Отчет о ядерной боеготовности обосновал использование W76-2 в качестве ответа на то, что Россия, по сообщениям, уменьшила порог первого применения собственного тактического ядерного оружия в ограниченных региональных конфликтах, в случае, если она будет проигрывать войну обычным оружием, отмечают ученые.

Ганс Кристенсен, директор ядерного проекта Федерации американских ученых заявил в комментарии для СМИ, что ученые получили информацию о размещении новых боеголовок из разговоров с информированными лицами США.

Пентагон ответил изданию NPR, не комментирует подобные вопросы.

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Темы: ядерное оружиеСШАРосcия
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