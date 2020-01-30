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Захист Трампа змінив стратегію і каже, що тиск на Україну – не привід для імпічменту

Четвер, 30 січня 2020, 17:58
Захист Трампа змінив стратегію і каже, що тиск на Україну – не привід для імпічменту

Захист президента США змінив стратегію у судовому процесі в Сенаті і наполягає: навіть якщо Дональд Трамп використав військову допомогу для тиску на Україну у своїх особистих інтересах, це не може бути підставою для імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Логіка цього аргументу полягає в тому, що Трамп вважає своє переобрання суспільним благом для країни - тому все, що він робить задля перемоги на виборах, відповідає національним інтересам.

На слуханнях у Сенаті в середу, де триває судовий процес над Трампом, один із захисників президента професор та адвокат Алан Дершовіц заявив, що кожен політик пов’язує свої інтереси з інтересами суспільства.

"І якщо президент зробив щось, на що, на його думку, допоможе йому обратись, в інтересах суспільства, це не може бути таким типом quid pro quo, через який оголошують імпічмент", - сказав він.

 "Ось чому так небезпечно намагатися провести психоаналіз президента", - додав він.

Його заява пролунала на тлі останніх зусиль демократів змусити Сенат викликати більше свідків для дачі показань, чому опираються республіканці. Важливим свідком міг би стати колишній радник із нацбезпеки Дональда Трампа Джон Болтон.

Читайте також: Білий дім проти публікації книги Болтона через "секретну інформацію"

Болтон готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту Трампа

Днями ЗМІ опублікували витяги з його ще не виданої книги, у якій Болтон заявив, що Трамп прямо пов’язував виділення допомоги Україні з початком розслідування щодо його політичного конкурента Байдена.

Утім республіканці, схоже, зосереджені на тому, аби довести процес імпічменту до виправдувального вироку – і зробити це протягом кількох наступних днів. Голосування про те, чи викликати нових свідків у Сенат, відбудеться в п’ятницю.

Примітно, що Білий дім заявив Болтону про неможливість публікації його книги у нинішньому вигляді, оскільки вона, на його думку, містить "значну кількість секретної інформації".

Трамп раніше заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена.

"Українська правда" у Threads

Теми: імпічментТрампСШАУкраїна
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