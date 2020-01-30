Защита Трампа изменила стратегию и говорит, что давление на Украину – не повод для импичмента

Защита президента США изменила стратегию в судебном процессе в Сенате и теперь настаивает: даже если Дональд Трамп использовал военную помощь для давления на Украину в своих личных интересах, это не может быть основанием для импичмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Логика этого аргумента заключается в том, что Трамп считает свое переизбрание общественным благом для страны - поэтому все, что он делает для победы на выборах, отвечает национальным интересам.

На слушаниях в Сенате в среду, где проходит судебный процесс над Трампом, один из защитников президента профессор и адвокат Алан Дершовиц заявил, что каждый политик связывает свои интересы с интересами общества.

"И если президент сделал то, что, по его мнению, поможет ему избраться в интересах общества, это не может быть таким типом quid pro quo, через который объявляют импичмент", - сказал он.

"Вот почему так опасно пытаться провести психоанализ президента", - добавил он.

Его заявление прозвучало на фоне последних усилий демократов заставить Сенат вызвать больше свидетелей для дачи показаний, чему опираются республиканцы. Важным свидетелем мог бы стать бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Джон Болтон.

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Болтон готов давать показания в Сенате по делу импичмента Трампа

На днях СМИ опубликовали выдержки из его еще не изданной книги, в которой Болтон заявил, что Трамп прямо связывал выделение помощи Украине с началом расследования в отношении его политического конкурента Байдена.

Впрочем, республиканцы, похоже, сосредоточились на том, чтобы довести процесс импичмента до оправдательного приговора - и сделать это в течение нескольких следующих дней. Голосование о том, вызвать ли новых свидетелей по Сенат, состоится в пятницу.

Примечательно, что Белый дом заявил Болтону о невозможности публикации его книги в нынешнем виде, поскольку она, по его мнению, содержит "значительное количество секретной информации".

Трамп ранее отрицал, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена.