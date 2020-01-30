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В ОГП оприлюднили статистику сексуальних злочинів щодо неповнолітніх

Четвер, 30 січня 2020, 18:23
В ОГП оприлюднили статистику сексуальних злочинів щодо неповнолітніх

У 2019 році зареєстровано 148 зґвалтувань, в яких потерпілими є неповнолітні, цього року – 24 злочини сексуального характеру.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За минулий рік зареєстровано понад 550 кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканності дітей. 

Протягом 2019 року виявилося удвічі більше потерпілих від зґвалтування у порівнянні з 2018 роком.

На початку року в управлінні захисту прав дітей та протидії насильству створили відділ протидії насильству щодо дітей.

Що передувало: 15 січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №0887 про впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Закон посилює відповідальність за злочин, передбачений ст.152, 153 КК, проти особи віком до 14 років, незалежно від її добровільної згоди.

Зґвалтування карається 10-15 роками вʼязниці. Якщо злочин вчинений повторно, особу засуджують до 15 років тюрми або до довічного позбавлення волі.

Українська правда

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