Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОГП обнародовали статистику сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

Четверг, 30 января 2020, 18:23
В ОГП обнародовали статистику сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние, в этом году – 24 преступления сексуального характера.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: За прошлый год зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

В течение 2019 года оказалось вдвое больше пострадавших от изнасилования по сравнению с 2018 годом.

В начале года в управлении защиты прав детей и противодействия насилию создан отдел противодействия насилию в отношении детей.

Что предшествовало: 15 января президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0887 о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: