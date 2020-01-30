В ОГП обнародовали статистику сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

727 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 19:23

В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние, в этом году – 24 преступления сексуального характера.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: За прошлый год зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

В течение 2019 года оказалось вдвое больше пострадавших от изнасилования по сравнению с 2018 годом.

В начале года в управлении защиты прав детей и противодействия насилию создан отдел противодействия насилию в отношении детей.

Что предшествовало: 15 января президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0887 о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Защита Трампа изменила стратегию и говорит, что давление на Украину – не повод для импичмента
Под Киевом пытались завладели элитными гектарами на 1 млрд грн – СБУ
Рябошапка: Фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу
Ожидали человека в скафандре: в Украине приземлился самолет с туристами из Китая
Все новости
Опыт

Природные брови: как модель развенчивает стереотипы красоты

ТаблоID

Каким был звезда баскетбола Коби Брайант

здоровье

Седина – это не только о старости. 4 фактора, которые влияют на поседение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів