В ОГП обнародовали статистику сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние, в этом году – 24 преступления сексуального характера.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: За прошлый год зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

В течение 2019 года оказалось вдвое больше пострадавших от изнасилования по сравнению с 2018 годом.

В начале года в управлении защиты прав детей и противодействия насилию создан отдел противодействия насилию в отношении детей.

Что предшествовало: 15 января президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0887 о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному.