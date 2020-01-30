В ОГП обнародовали статистику сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних
В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние, в этом году – 24 преступления сексуального характера.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: За прошлый год зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.
В течение 2019 года оказалось вдвое больше пострадавших от изнасилования по сравнению с 2018 годом.
В начале года в управлении защиты прав детей и противодействия насилию создан отдел противодействия насилию в отношении детей.
Что предшествовало: 15 января президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0887 о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.
Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия.
Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному.