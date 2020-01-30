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Зеленський визначив 2020-й як рік математики

Четвер, 30 січня 2020, 19:13
Зеленський визначив 2020-й як рік математики

Президент Володимир Зеленський оголосив наступний навчальний рік "роком математичної освіти".

Джерело: указ президента

Дослівно: "Оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні".

Деталі: Згідно з указом, серед заходів, які запровадить Кабмін – мережі математичних гуртків у школах, літні математичні школи для учнів та вчителів, конкурси, олімпіади з математичними задачами, у яких треба шукати нестандартні підходи.

Для школярів, які не справляються з математикою, передбачена індивідуальна програма.

Необхідність заходів президент пояснює "створенням можливостей для рівного доступу українських школярів до сучасної та якісної математичної освіти".

У документі також вказано, що з 2021 року Кабмін запровадить обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Знати більшеПровал освітньої системи чи урок на майбутнє: Україна у дослідженні PISA

Рівень знань українських школярів нижче середнього: результати PISA-2018

Українська правда
Теми: Зеленськийосвітаукази
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