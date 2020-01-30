Зеленский определил 2020-й как год математики
Президент Владимир Зеленский объявил следующий учебный год "годом математического образования".
Источник: указ президента
Дословно: "Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине".
Детали: Согласно указу, среди мер, которые введет Кабмин - сети математических кружков в школах, летние математические школы для учеников и учителей, конкурсы, олимпиады с математическими задачами, в которых нужно искать нестандартные решения.
Для школьников, которые не справляются с математикой, предусмотрена индивидуальная программа.
Необходимость мер президент объясняет "созданием возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию".
В документе также указано, что с 2021 года Кабмин введет обязательное внешнее независимое оценивание по математике.
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