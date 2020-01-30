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Зеленский определил 2020-й как год математики

Четверг, 30 января 2020, 19:13
Зеленский определил 2020-й как год математики

Президент Владимир Зеленский объявил следующий учебный год "годом математического образования".

Источник: указ президента

Дословно: "Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине".

Детали: Согласно указу, среди мер, которые введет Кабмин - сети математических кружков в школах, летние математические школы для учеников и учителей, конкурсы, олимпиады с математическими задачами, в которых нужно искать нестандартные решения.

Для школьников, которые не справляются с математикой, предусмотрена индивидуальная программа.

Необходимость мер президент объясняет "созданием возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию".

В документе также указано, что с 2021 года Кабмин введет обязательное внешнее независимое оценивание по математике.

Узнать больше: Провал образовательной системы или урок на будущее: Украина в исследовании PISA

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего: результаты PISA-2018

Украинская правда

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Темы: Зеленскийобразованиеуказы
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