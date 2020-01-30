Зеленский определил 2020-й как год математики

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Четверг, 30 января 2020, 20:13

Президент Владимир Зеленский объявил следующий учебный год "годом математического образования".

Источник: указ президента

Дословно: "Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине".

Детали: Согласно указу, среди мер, которые введет Кабмин - сети математических кружков в школах, летние математические школы для учеников и учителей, конкурсы, олимпиады с математическими задачами, в которых нужно искать нестандартные решения.

Для школьников, которые не справляются с математикой, предусмотрена индивидуальная программа.

Необходимость мер президент объясняет "созданием возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию".

В документе также указано, что с 2021 года Кабмин введет обязательное внешнее независимое оценивание по математике.

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Украинская правда
Темы: Зеленский образование указы


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