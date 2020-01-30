На Львівщині арештували забудовника-самозванця, який "наварив" 48 млн грн

Працівники кіберполіції викрили 32-річного львів’янина, який представлявся директором житлового комплексу, але не мав жодного дозвільного документу на будівництво.

Джерело: МВС

Деталі: У мережі створив сайт для продажу квартир, на якому розміщував планування, візуалізацію помешкань та неіснуючі дозвільні документи.

Ціни на квартири на його сайті були значно нижчими за середні ринкові, тому виявилося чимало охочих інвестувати у "будівництво". Обов’язковою умовою купівлі квартири була 100% передплата.

"Забудовник" організував роботу трьох офісів у Львові, де укладав договори купівлі-продажу з клієнтами, і розпочав будівництво, але невдовзі його "заморозив".

Унаслідок обшуків в офісних приміщеннях та помешканні фігуранта вилучили "чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність".

Директору оголосили підозру за ч.3,4 ст. 190 (шахрайство) та ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.

Суд обрав підозрюваному арешт із альтернативою застави.