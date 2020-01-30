Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львовской области арестован застройщик-самозванец, который "наварил" 48 млн грн

Четверг, 30 января 2020, 20:23
Во Львовской области арестован застройщик-самозванец, который наварил 48 млн грн

Сотрудники киберполиции разоблачили 32-летнего львовянина, представлявшегося директором жилого комплекса, но не имевшего никаких разрешительных документов на строительство.

Источник: МВД

Детали: В сети "застройщик" создал сайт для продажи квартир, на котором размещал планировку, визуализацию помещений и несуществующие разрешительные документы.

Цены на квартиры на его сайте были значительно ниже средних рыночных, поэтому оказалось немало желающих инвестировать в "строительство". Обязательным условием покупки квартиры была 100-процентная предоплата.

"Застройщик" организовал работу трех офисов во Львове, где заключал договоры купли-продажи, и начал строительство, но вскоре его "заморозил".

В результате обысков в офисных помещениях и квартире фигуранта изъяли "черновые записи, подтверждающие преступную деятельность".

Директору объявлено подозрение по ч.3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Суд избрал подозреваемому арест с альтернативой залога.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовщинанедвижимостьполицияквартирыМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Львовщина
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: