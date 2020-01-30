Во Львовской области арестован застройщик-самозванец, который "наварил" 48 млн грн

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Четверг, 30 января 2020, 21:23

Сотрудники киберполиции разоблачили 32-летнего львовянина, представлявшегося директором жилого комплекса, но не имевшего никаких разрешительных документов на строительство.

Источник: МВД

Детали: В сети "застройщик" создал сайт для продажи квартир, на котором размещал планировку, визуализацию помещений и несуществующие разрешительные документы.

Цены на квартиры на его сайте были значительно ниже средних рыночных, поэтому оказалось немало желающих инвестировать в "строительство". Обязательным условием покупки квартиры была 100-процентная предоплата.

"Застройщик" организовал работу трех офисов во Львове, где заключал договоры купли-продажи, и начал строительство, но вскоре его "заморозил".

В результате обысков в офисных помещениях и квартире фигуранта изъяли "черновые записи, подтверждающие преступную деятельность".

Директору объявлено подозрение по ч.3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Суд избрал подозреваемому арест с альтернативой залога.

Украинская правда
Темы: Львовщина недвижимость полиция квартиры МВД


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