Майк Помпео прибыл в Киев

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Четверг, 30 января 2020, 23:06

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев с официальным визитом

Источник: замминистра иностранных дел Украины Егор Божок

Детали: В пятницу Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

 
 

Украинская правда
Темы: импичмент Украина США Трамп Зеленский


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