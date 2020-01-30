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Майк Помпео прибыл в Киев

Четверг, 30 января 2020, 22:06
Майк Помпео прибыл в Киев

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев с официальным визитом

Источник: замминистра иностранных дел Украины Егор Божокпосольство США в Украине

Прямая речь Помпео: "Приятно быть в Киеве. Поддержка Украины со стороны США является непоколебимой, и я намерен подчеркнуть это в ходе встречи с украинскими чиновниками и обсудить с ними пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиций Украины как свободного и демократического государства".

Детали: В пятницу Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

 
 

Украинская правда
Темы: импичментУкраинаСШАТрампЗеленский
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