Майк Помпео прибыл в Киев

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев с официальным визитом

Источник: замминистра иностранных дел Украины Егор Божок

Детали: В пятницу Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.