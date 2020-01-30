Майк Помпео прибыл в Киев
1490 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 23:06
Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев с официальным визитом
Источник: замминистра иностранных дел Украины Егор Божок
Детали: В пятницу Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.
Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.
Украинская правда
powered by lun.ua