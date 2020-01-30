Майк Помпео прибыл в Киев
Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев с официальным визитом
Источник: замминистра иностранных дел Украины Егор Божок, посольство США в Украине
Прямая речь Помпео: "Приятно быть в Киеве. Поддержка Украины со стороны США является непоколебимой, и я намерен подчеркнуть это в ходе встречи с украинскими чиновниками и обсудить с ними пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиций Украины как свободного и демократического государства".
Детали: В пятницу Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.
Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.
Команда Посольства США в Києві рада вітати Державного секретаря Помпео в Україні, який прибув щоб зустрітись з українськими високопосадовцями та працівниками Посольства! pic.twitter.com/zdqQpQelkx— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 30, 2020