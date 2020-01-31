У Дніпрі пікетували кінофестиваль за підтримки УПЦ (МП)

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П'ятниця, 31 січня 2020, 02:30

Активісти пікетували міжнародний кінофестиваль "Кіноасамблея на Дніпрі", який відбувається за підтримки Української православної церкви (МП). 

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Увечері 30 січня під Будинком спілок зібрались кілька десятків мітингарів із плакатами "Ні русскому миру!" та "Свободу в’язням Кремля". 

 
Активісти пікетували міжнародний кінофестиваль "Кіноасамблея на Дніпрі", який відбувається за підтримки Української православної церкви (МП). 

Серед присутніх були ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери, батьки загиблих військових та представники громадських організацій. 

Зі слів однієї із учасниць пікету Людмили Кострюкової, їх обурило те, що серед всіх фільмів десять – вироблені в Росії, у той час як український лише один. 

"Є хороші українські фільми, наприклад, "Міф" про учасника АТО – відомого оперного співака. Але вони не запропоновані для перегляду. Перед початком була провокація: нас не пропускали до будівлі якісь "тітушки". Тільки тому, що ми говоримо українською мовою. Мова як ідентифікатор", – пояснила вона.

 

Зазначається, що один із фільмів має назву "Герой імперії". Як повідомили організатори кінофестивалю, фільми програми – поза політикою. Натомість серед представлених фільмів є також вироблені в Білорусі, Грузії, Сербії, Вірменії, Азербайджану, Росії та України. 

"Ми не для цього тут зібрались. Ми зараз ведемо мову про кіно, про режисерів, це художники. Ми не говоримо про війну, бо війна – це тема, яка всім болить", – заявив протоієрей УПЦ (МП) Ігор Собко.

Деякі із активістів змогли потрапити до глядацької зали, залишивши плакати за дверима. Вони пояснили, що хочуть проконтролювати, чи не містять фільми проросійську пропаганду. Після початку фестивалю вони заспівали гімн України. 

У той час інші мітингарі не пропускали до будівлі частину глядачів. 

У поліції кажуть, що акція була мирною.

Українська правда
Теми: церква Росія кіно


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