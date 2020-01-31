В Днепре пикетировали кинофестиваль при поддержке УПЦ (МП)

Активисты пикетировали международный кинофестиваль "Киноассамблея на Днепре", который проходит при поддержке Украинской православной церкви (МП).

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Вечером 30 января в Домом союзов собрались несколько десятков митингующих с плакатами "Нет русскому миру!" И "Свободу узникам Кремля".

Активисты пикетировали международный кинофестиваль "Киноассамблея на Днепре", который проходит при поддержке Украинской православной церкви (МП).

Среди присутствующих были ветераны боевых действий на Донбассе, волонтеры, родители погибших военных и представители общественных организаций.

По словам одной из участниц пикета Людмилы Кострюковой, их возмутило то, что среди всех фильмов десять – произведенные в России, в то время как украинский только один.

"Есть хорошие украинские фильмы, например,"Миф" об участнике АТО – известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор ", – объяснила она.

Отмечается, что один из фильмов называется "Герой империи". Как сообщили организаторы кинофестиваля, фильмы программы – вне политики. Вместе с тем, среди представленных фильмов есть произведенные в Беларуси, Грузии, Сербии, Армении, Азербайджана, России и Украины.

"Мы не для этого здесь собрались. Мы сейчас говорим о кино, о режиссерах, это художники. Мы не говорим о войне, потому что война – это тема, которая всем болит ", – заявил протоиерей УПЦ (МП) Игорь Собко.

Некоторые из активистов смогли попасть в зрительный зал, оставив плакаты за дверью. Они объяснили, что хотят проконтролировать, не содержат ли фильмы пророссийскую пропаганду. После начала фестиваля они спели гимн Украины.

В то же время другие митингующие не пропускали в здание часть зрителей.

В полиции говорят, что акция была мирной.