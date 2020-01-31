Чиновниця, яка чула розмову Трампа і Зеленського, звільняється

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П'ятниця, 31 січня 2020, 05:29

Радниця віцепрезидента США у справах Європи та Росії Дженніфер Вільямс, яка свідчила у справі імпічменту президента Дональда Трампа та була присутня під час розмови останнього з українським президентом Володимиром Зеленським звільняється з Білого дому.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що звільнення відбудеться на два місяці раніше ніж планувалось. Вільямс тепер буде працювати у Центральному командуванні Збройних сил 

За словами джерела CNN, роль радниці у історії з імпічментом вплинула на рішення піти раніше.  

Під час свідчень у Палаті представників Вільямс не заперечувала, що липнева розмова президентів викликала в неї занепокоєння. Пізніше Трамп розкритикував її за це. 

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Передісторія:

  • У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
  • 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
  • Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. 16 січня Конгрес відкрив судовий процес у справі імпічменту.

Українська правда
Теми: імпічмент Трамп Зеленський США


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