Чиновниця, яка чула розмову Трампа і Зеленського, звільняється

Радниця віцепрезидента США у справах Європи та Росії Дженніфер Вільямс, яка свідчила у справі імпічменту президента Дональда Трампа та була присутня під час розмови останнього з українським президентом Володимиром Зеленським звільняється з Білого дому.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що звільнення відбудеться на два місяці раніше ніж планувалось. Вільямс тепер буде працювати у Центральному командуванні Збройних сил

За словами джерела CNN, роль радниці у історії з імпічментом вплинула на рішення піти раніше.

Під час свідчень у Палаті представників Вільямс не заперечувала, що липнева розмова президентів викликала в неї занепокоєння. Пізніше Трамп розкритикував її за це.

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