Чиновница, которая слышала разговор Трампа и Зеленского, увольняется 

Советник по делам Европы и России вице-президента США Дженнифер Уильямс, которая давала показания по делу импичмента президента Дональда Трампа и присутствовала при разговоре последнего с украинским президентом, Владимиром Зеленским увольняется из Белого дома.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что увольнение произошло на два месяца раньше, чем планировалось. Уильямс теперь будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил.

По словам источника CNN, роль советника в истории с импичментом повлияла на решение уйти раньше.

Во время показаний в Палате представителей Уильямс не отрицала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Позже Трамп раскритиковал ее за это.

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