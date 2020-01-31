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Чиновница, которая слышала разговор Трампа и Зеленского, увольняется 

Пятница, 31 января 2020, 04:29
Чиновница, которая слышала разговор Трампа и Зеленского, увольняется 

Советник по делам Европы и России вице-президента США Дженнифер Уильямс, которая давала показания по делу импичмента президента Дональда Трампа и присутствовала при разговоре последнего с украинским президентом, Владимиром Зеленским увольняется из Белого дома.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что увольнение произошло на два месяца раньше, чем планировалось. Уильямс теперь будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил.

По словам источника CNN, роль советника в истории с импичментом повлияла на решение уйти раньше.

Во время показаний в Палате представителей Уильямс не отрицала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Позже Трамп раскритиковал ее за это.

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. 16 января Конгресс открыл судебный процесс по делу импичмента.

Украинская правда
Темы: импичментТрампЗеленскийСША
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