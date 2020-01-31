Група Дубинських розіграла 49 мільйонів на латання дірок після ремонту тепломереж

КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради 27 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Будінвест Інжиніринг" дорожні роботи на 49 млн грн.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані "Прозорро".

Деталі: На поточний рік замовили відновлення асфальтобетонного покриття після проведення планових та аварійних ремонтних робіт, заміни або реконструкції інженерних мереж.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, найбільшу суму в 16,04 млн грн. відведено на асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 по 3 700 грн/т.

У вересні 2019 року на тендері КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" щодо дачної забудови для перенесення Русанівських та Воскресенських садів за місто такий асфальт був у півтора раза дешевшим – 2 345 грн/т.

А в липні 2019 року на дорожньому тендері Житомирської ОДА він коштував на 85% дешевше – 2 тис грн/т.

Ціна нинішньої угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 55 млн грн.

Обох учасників торгів ЗМІ пов’язали із братами Володимиром і Леонідом Дубинськими.

Довідково: Дніпровський "Будінвест Інжиніринг" був заснований у 2015 році. Нині засновником і директором є Дмитро Літнарович, але, за даними "YouControl", раніше фірмою володіли Віталій Баранніков та Аркадій Масарський. Останній колись значився засновником ТОВ "Енергія ТМ", яке ЗМІ пов’язували із братами Дубинськими та Геннадієм Корбаном.

Єдиним конкурентом було кам’янське ТОВ "Комунальник" Світлани Кучер і Максима Бондаренка, причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону. Керує ним Володимир Чорнолевський, чия дружина Ірина Чорнолевська донедавна очолювала Управління праці та соцзахисту населення Амур-Нижньодніпровської райради у Дніпрі.

Раніше засновниками компанії "Комунальник" були Денис Тємєров і Наталія Царьова, до того – Олена Чухно і Ксенія Шипуліна, а ще раніше – Артем Резнік. Шипуліна володіє ПрАТ "Техніка" разом із Володимиром Дубинським.