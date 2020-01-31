Группа Дубинских разыграла 49 миллионов на латание дыр после ремонта теплосетей

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Пятница, 31 января 2020, 08:45

КП "Теплоэнерго" Днепровского городской совета 27 января по результатам тендера заказало ООО "Стройинвест Инжиниринг" дорожные работы на 49 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные "Прозорро".

Детали: На текущий год заказали восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения плановых и аварийных ремонтных работ, замены или реконструкции инженерных сетей.

По итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 16,04 млн грн отведена на асфальтобетон плотный мелкозернистый типа Б марки 1 по 3 700 грн/т.

В сентябре 2019 года на тендере КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" по ​​дачной застройке для переноса Русановских и Воскресенских садов за город такой асфальт был в полтора раза дешевле – 2345 грн/т.

А в июле 2019 года на дорожном тендере Житомирской ОГА он стоил на 85% дешевле – 2 тыс. грн/т.

Цена нынешней сделки на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 55 млн грн.

Обоих участников торгов СМИ связали с братьями Владимиром и Леонидом Дубинскими.

Справка: Днепровский "Стройинвест Инжиниринг" был основан в 2015 году. Сейчас основателем и директором является Дмитрий Литнарович, но, по данным "YouControl", ранее фирмой владели Виталий Баранников и Аркадий Массарский. Последний когда-то числился учредителем ООО "Энергия ТМ", которое СМИ связывали с братьями Дубинскими и Геннадием Корбаном.

Единственным конкурентом было Каменское ООО "Коммунальник" Светланы Кучер и Максима Бондаренко, причем никто ни разу не снижал цену в ходе аукциона. Руководит им Владимир Чорнолевский, чья жена Ирина Чорнолевская недавно возглавляла Управление труда и соцзащиты населения Амур-Нижнеднепровского райсовета в Днепре.

Ранее учредителями компании "Коммунальник" были Денис Темеров и Наталья Царева, до того – Елена Чухно и Ксения Шипулина, а еще раньше – Артем Резник. Шипулина владеет ЗАО "Техника" вместе с Владимиром Дубинским.

Темы: Днепр госзакупки бюджет дороги


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