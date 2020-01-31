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Группа Дубинских разыграла 49 миллионов на латание дыр после ремонта теплосетей

Пятница, 31 января 2020, 07:45
Группа Дубинских разыграла 49 миллионов на латание дыр после ремонта теплосетей
24tv.ua

КП "Теплоэнерго" Днепровского городской совета 27 января по результатам тендера заказало ООО "Стройинвест Инжиниринг" дорожные работы на 49 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные "Прозорро".

Детали: На текущий год заказали восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения плановых и аварийных ремонтных работ, замены или реконструкции инженерных сетей.

По итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 16,04 млн грн отведена на асфальтобетон плотный мелкозернистый типа Б марки 1 по 3 700 грн/т.

В сентябре 2019 года на тендере КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" по ​​дачной застройке для переноса Русановских и Воскресенских садов за город такой асфальт был в полтора раза дешевле – 2345 грн/т.

А в июле 2019 года на дорожном тендере Житомирской ОГА он стоил на 85% дешевле – 2 тыс. грн/т.

Цена нынешней сделки на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 55 млн грн.

Обоих участников торгов СМИ связали с братьями Владимиром и Леонидом Дубинскими.

Справка: Днепровский "Стройинвест Инжиниринг" был основан в 2015 году. Сейчас основателем и директором является Дмитрий Литнарович, но, по данным "YouControl", ранее фирмой владели Виталий Баранников и Аркадий Массарский. Последний когда-то числился учредителем ООО "Энергия ТМ", которое СМИ связывали с братьями Дубинскими и Геннадием Корбаном.

Единственным конкурентом было Каменское ООО "Коммунальник" Светланы Кучер и Максима Бондаренко, причем никто ни разу не снижал цену в ходе аукциона. Руководит им Владимир Чорнолевский, чья жена Ирина Чорнолевская недавно возглавляла Управление труда и соцзащиты населения Амур-Нижнеднепровского райсовета в Днепре.

Ранее учредителями компании "Коммунальник" были Денис Темеров и Наталья Царева, до того – Елена Чухно и Ксения Шипулина, а еще раньше – Артем Резник. Шипулина владеет ЗАО "Техника" вместе с Владимиром Дубинским.

Темы: Днепргосзакупкибюджетдороги
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