Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині

Уночі 31 січня у горах Румунії стався землетрус магнітудою 5,1, який поширився на територію Одеської області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків".

Деталі: Землетрус на території румунського гірський хребта Вранча зафіксували о 3:26 ранку.

Скриншот з сайту Головного центру спеціального контролю

Звернень від громадян України до ДСНС не надходило.