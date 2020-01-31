Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині
П'ятниця, 31 січня 2020, 08:32
Уночі 31 січня у горах Румунії стався землетрус магнітудою 5,1, який поширився на територію Одеської області.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків".
Деталі: Землетрус на території румунського гірський хребта Вранча зафіксували о 3:26 ранку.
Звернень від громадян України до ДСНС не надходило.
Українська правда