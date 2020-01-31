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Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині

П'ятниця, 31 січня 2020, 08:32
Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині

Уночі 31 січня у горах Румунії стався землетрус магнітудою 5,1, який поширився на територію Одеської області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків".

Деталі: Землетрус на території румунського гірський хребта Вранча зафіксували о 3:26 ранку. 

 
Скриншот з сайту Головного центру спеціального контролю

Звернень від громадян України до ДСНС не надходило.

Українська правда

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Теми: РумуніястихіяОдеська область
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